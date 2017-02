Empat Janji Allah Dalam al-Qur’an

هل تعرف ماهي الوعود الربانيه الأربعة ؟

لئن شكرتم لأزيدنكم. (إبراهيم:7)

اذكروني أذكركم. (البقرة:152)

ادعوني أستجب لكم. (غافر:60)

ماكان الله معذبهم وهم يستغفرون. (الأنفال:33)

حافظوا عليها

Apakah kamu tahu apa empat janji Allah Ta’ala?

1. Jika kalian bersyukur maka akan Aku tambahkan (nikmat-Ku) untuk kalian. (QS. Ibrahim: 7)

2. Ingatlah kepada-Ku niscaya Aku ingat kepada kalian. (QS. Al-Baqarah: 152)

3. Berdoalah kepadaku pasti Aku



kabulkan untuk kalian. (QS. Ghafir: 60)

4. Tidaklah Allah mengadzab mereka, selama mereka memohon ampun (beristighfar kepada Allah). (QS. Al-Anfal: 33)

Jagalah oleh kalian janji-janji Allah tersebut…

***

-Dari BBG Al-Ilmu

Baca artikel Islam menarik lainnya:

Sebarkan ini di: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Google

Sukai ini: Suka Memuat... Terkait